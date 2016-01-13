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    Зидан хочет видеть Погба в «Реале»

    Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.

    Ранее стало известно, что французский футболист не против перехода в "Барселону". В частности, 22-летний полузащитник изъявил желание играть в одной команде с Лионелем Месси.

    Источник: AS

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    13.01.2016 10:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 13 января 2016, 13:09

      Да многие хотят его видеть в своих клубах. Но кого он заменит в Реале. Там есть норм игроки. Ну придет он, посадит кого-то на скамью, а через пару сезонов будут искать замену уже ему, чуть что. Надо свои кадры развивать, а не покупать всех подряд, считаю...

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      Рейтинг: +352

      mauxa > mlkritskiy 13 января 2016, 16:04

      была информация, что по окончанию сезона Модрича продадут.. хотя очень не хотелось бы этого!!!

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