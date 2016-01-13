Зидан хочет видеть Погба в «Реале»

Да многие хотят его видеть в своих клубах. Но кого он заменит в Реале. Там есть норм игроки. Ну придет он, посадит кого-то на скамью, а через пару сезонов будут искать замену уже ему, чуть что. Надо свои кадры развивать, а не покупать всех подряд, считаю...
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.
Ранее стало известно, что французский футболист не против перехода в "Барселону". В частности, 22-летний полузащитник изъявил желание играть в одной команде с Лионелем Месси.