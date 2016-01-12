На статуе Роналду в его родном городе написали фамилию и игровой номер Месси

Полиции удалось раскрыть это преступление! На видеозаписях с камер неподалеку стражи города зафиксировали лицо вандала. Им оказался, как ни странно, Русский турист - уроженец Москвы Артём Дзюба.
По словам пресс-секретаря полицейского отделения, Дзюба во всеуслышание заявлял: "На его месте должен быть я!" Однако, понять полностью суть происходящего никто толком не смог. О чьем именно "месте" говорил Дзюба - осталось загадкой.
Статуя нападающего "Реала" Криштиану Роналду, установленная в его родном городе Фуншал, была разрисована.
Фигура и постамент были заляпаны красной краской, а на спине статуи неизвестные написали "Месси 10" – фамилия и игровой номер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который за сутки до этого в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча".