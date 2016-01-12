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    На статуе Роналду в его родном городе написали фамилию и игровой номер Месси

    Статуя нападающего "Реала" Криштиану Роналду, установленная в его родном городе Фуншал, была разрисована.

    Фигура и постамент были заляпаны красной краской, а на спине статуи неизвестные написали "Месси 10" – фамилия и игровой номер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который за сутки до этого в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча".

    Источник: AS

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    12.01.2016 23:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +281

      trudovik 13 января 2016, 12:24

      Полиции удалось раскрыть это преступление! На видеозаписях с камер неподалеку стражи города зафиксировали лицо вандала. Им оказался, как ни странно, Русский турист - уроженец Москвы Артём Дзюба.
      По словам пресс-секретаря полицейского отделения, Дзюба во всеуслышание заявлял: "На его месте должен быть я!" Однако, понять полностью суть происходящего никто толком не смог. О чьем именно "месте" говорил Дзюба - осталось загадкой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > trudovik 14 января 2016, 13:52

      Доставило xD

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 13 января 2016, 10:09

      Фу. Нашли на чем писать имя лучшего футболиста..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 13 января 2016, 09:27

      неоригинально...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      crazy-fruit 13 января 2016, 05:26

      Нелюди! Зачем же так унижать в родном то городе ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 13 января 2016, 04:49

      DOLBAEBI

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1174

      Karpathian 13 января 2016, 00:42

      надо было "Тихоновецкий" написать

      5
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 13 января 2016, 00:36

      Даже в родной стране и родном городе зализаного знают кто лучший))

      6
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > russkiisergei 15 января 2016, 21:43

      Не тяфкай,шафка)

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 января 2016, 00:10

      Идиотство...

      1
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