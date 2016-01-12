На статуе Роналду в его родном городе написали фамилию и игровой номер Месси

Статуя нападающего "Реала" Криштиану Роналду, установленная в его родном городе Фуншал, была разрисована.

Фигура и постамент были заляпаны красной краской, а на спине статуи неизвестные написали "Месси 10" – фамилия и игровой номер нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который за сутки до этого в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча".