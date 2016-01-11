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    Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Англии

    Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии.

    Полные составы некоторых пар определятся после того, как будут сыграны повторные матчи раунда 1/32. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

    "Вест Бромвич"/"Бристоль Сити" – "Питерборо"

    "Арсенал" – "Бернли"

    "Дерби" – "Манчестер Юнайтед"

    "Хаддерсфилд"/"Рединг" – "Уолсолл"

    "Эксетер"/"Ливерпуль" – "Вест Хэм"

    "Уиком"/"Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

    "Шрусбери" – "Шеффилд"

    "Ноттингем" – "Уотфорд"

    "Карлайл"/"Йовил" – "Эвертон"

    "Кристал Пэлас" – "Сток"

    "Оксфорд" – "Ньюпорт"/"Блэкберн"

    "Ипсвич /"Портсмут" – "Борнмут"

    "Колчестер" – "Тоттенхэм"/ Лестер"

    "Бэри"/"Брэдфорд" – "Халл"

    "Нортхэмптон /"Милтон" – "Челси

    Источник: BBC

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    11.01.2016 23:10
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    Комментарии (3)
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    talgatnurzhanov2006
    1452573301
    сроки проведения матчей?
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    Crooclin
    1452585983
    Сроки проведения матчей 30-31 января, сразу после ответных игр за выход в Финал Кубка Англии. Как раз кто-то будет очень злой)
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    ologreds
    1694996434
    numo454504
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