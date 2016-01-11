Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Англии

Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии.
Полные составы некоторых пар определятся после того, как будут сыграны повторные матчи раунда 1/32. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
"Вест Бромвич"/"Бристоль Сити" – "Питерборо"
"Арсенал" – "Бернли"
"Дерби" – "Манчестер Юнайтед"
"Хаддерсфилд"/"Рединг" – "Уолсолл"
"Эксетер"/"Ливерпуль" – "Вест Хэм"
"Уиком"/"Астон Вилла" – "Манчестер Сити"
"Шрусбери" – "Шеффилд"
"Ноттингем" – "Уотфорд"
"Карлайл"/"Йовил" – "Эвертон"
"Кристал Пэлас" – "Сток"
"Оксфорд" – "Ньюпорт"/"Блэкберн"
"Ипсвич /"Портсмут" – "Борнмут"
"Колчестер" – "Тоттенхэм"/ Лестер"
"Бэри"/"Брэдфорд" – "Халл"
"Нортхэмптон /"Милтон" – "Челси