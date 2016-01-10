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    Афобе стал игроком «Борнмута»

    Нападающий «Вулверхэмптона» Беник Афобе перешел в «Борнмут». Сумма трансфера не разглашается, но по информации источника она составила более 8 миллионов фунтов стерлингов, что делает 22-летнего форварда самым дорогим приобретением в истории «вишен». Молодой англичанин подписал с «Борнмутом» контракт на четыре с половиной года.

    Афобе является воспитанником лондонского «Арсенала». В текущем сезоне за «Вулверхэмптон» он в 27 матчах забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 4,9 миллиона фунтов стерлингов.

    Источник: Skysports

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    10.01.2016 20:24
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 20:29

      Африканская футбольная лига.

      -2
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