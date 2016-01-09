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    Хаби Алонсо: «Сейчас все в руках Зидана»

    Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо поделился мнением о назначение на пост главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

    Что вы думаете о новом тренере "Реала" Зидане?

    – Конечно, я его хорошо знаю. Он также работал со мной в качестве второго тренера. Для него такое назначение – это вызов и большая возможность. Надеюсь, что у него все получится, и он будет таким же успешным тренером, каким из него получился игрок. Сейчас все в руках Зидана.

    Полное интервью с Хаби Алонсо можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2016 18:07
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Шредер777 10 января 2016, 09:07

      Скат Реала продолжится только еще быстрее

      -1
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