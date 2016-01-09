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    Кох: «Получить право на проведение ЧМ-2006 законным путем было невозможно»

    Исполняющий обязанности главы Немецкого футбольного союза Райнер Кох заявил, что получить право на проведение ЧМ-2006 законным путем было невозможно.

    "Мы многое сделали для того, чтобы ЧМ-2006 состоялся в Германии. Но выборы страны-хозяйки проходили в то время, когда ФИФА уже была нечистоплотной организацией, так что получить право на проведение Кубка мира законным путем было невозможно. Расследование покажет, вышли ли наши действия за пределы допустимого, но скандал в ФИФА должен изменить эту ситуацию", – заявил Кох.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2016 14:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      ariec93 9 января 2016, 20:59

      Не прошло и 10 лет, как решил признаться... а нет, прошло.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 января 2016, 16:15

      Смелый чинуша, сказал в открытую о том что все и так знают

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 января 2016, 15:08

      ну все в фифа запахло жареным а вернее тухлым

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