Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар обвиняется в коррупции

    Нападающий "Барселоны" Неймар и его отец были вызваны прокуратурой Испании в суд для дачи показаний по делу о коррупции. Отмечается, что испанские власти ведут дело по жалобе, которую подал инвестиционный суд DIS. Именно ему принадлежали 40 процентов прав на бразильца.

    Изначально сообщалось, что трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону" обошелся каталонцам в 57 миллионов евро – 23 из них получил DIS. Данный фонд считает, что официальная сумма трансфера была занижена, а сам игрок знал о коррупционной схеме и получил неучтенный бонус, равняющийся 83 миллионам евро.

    Источник: Lenta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2016 13:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      gayane-1964 11 января 2016, 10:21

      dokanali ispanskie zakon@, chego tolko ne delayut dlya togo chtob@ izvlerch dengi u futbolistov...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 9 января 2016, 16:06

      Вот вам и испанское мерзкое законодательство

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 9 января 2016, 15:17

      Не хилый такой бонус..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Sam_51 9 января 2016, 14:35

      После такого бонуса,я бы завершил карьеру)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11