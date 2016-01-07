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    На тренировке «Челси» произошла стычка между Костой и Оскаром

    Во время сегодняшней тренировки «Челси» едва не подрались нападающий Диего Коста и полузащитник Оскар.

    Сообщается, что причиной конфликта стал жесткий подкат, который исполнил Оскар, отбирая мяч у Косты. Коста на это также ответил грубыми действиями, после чего между одноклубниками случилась стычка. По словам очевидцев, другие игроки и тренеры сумели разнять их до того, как этот инцидент превратился в настоящую драку.

    Источник в «Челси» рассказал, что Оскар и Коста в итоге помирились и принесли друг другу извинения.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.01.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 января 2016, 12:20

      Оскар дрищ, его эта животина коста порвал бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 7 января 2016, 23:29

      УЖЕ ВСЁ ОПРОВЕРГНУТО!!!!

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