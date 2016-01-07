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    Лякомб: «У Зидана редкий для французов талант – умение слушать»

    Бывший наставник "ПСЖ" и один из первых тренеров Зинедина Зидана Ги Лякомб рассказал об особенных качествах своего ученика, который был назначен рулевым "Реала".

    – У него какие-то особенные качества?

    – Главное: умеет слушать. Это я отметил у него, еще когда он был мальчишкой, в Каннах: Язид – «слухач», у него такой талант. Довольно редкий у французских футболистов.

    – Не мешает ему в работе излишняя скромность?

    – За это не беспокойтесь, он с игроками в хорошем контакте. Тренер должен постоянно голосом быть в тренировочном процессе, чтобы донести до игроков, что он от них хочет. Иначе команда просто не будет прогрессировать. И в этом плане должен констатировать, что он очень вырос как тренер. Его слова доходят до игроков: когда он что-то говорит, его внимательно слушают. Ведь говорит не кто-нибудь, а Зидан! Во время обучения мы познакомились с работой разных клубов: «Реала», «Ювентуса», «Баварии», «Брюгге». В «Брюгге» работали с детской командой. А там перед каждой тренировкой у ребят проверяют пульс. Так вот: на следующий день местный тренер мне сказал, что перед занятием с Язидом пульс у ребят был на пятнадцать ударов чаще, чем обычно.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.01.2016 09:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 января 2016, 17:13

      Надеюсь тахикардия игроков Реала пойдёт им на пользу)))

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