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    Кубок Испании. Дубль Месси обеспечил «Барселоне» волевую победу над «Эспаньолом»

    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Эспаньол» – 4:1. Счет в этой встрече открыли гости усилиями Фелипе Кайседо, однако уже четыре минуты спустя Лионель Месси восстановил равновесие. В концовке первого тайма он же вывел «Барселону» вперед, в начале второго Жерар Пике укрепил преимущество своей команды, а на последних минутах встречи Неймар установл окончательный счет.

    Ответная встреча в этой паре состоится 13 января.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч

    Барселона – Эспаньол – 4:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Кайседо, 9; 1:1 – Месси, 13; 2:1 – Месси, 44; 3:1 – Пике, 49; 4:1 – Неймар, 88.

    Удаления: Перес, 72; Диоп, 76.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 00:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 января 2016, 01:38

      Вот так же надо было и в чемпе!

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    • ...
      Рейтинг: +27

      mvdmvdmvd 7 января 2016, 00:48

      Эспаньол "классная" команда,даже вратарь не отстаёт-получил жёлтую карточку.Гнать таких "бакланов" надо из футбола!!!После них болячки долго заживают.Не умеете играть,не хер калечить других!

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