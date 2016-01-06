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    Гвардиола надеется на провал Зидана

    Наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола надеется на то, что его коллега из мадридского «Реала» Зинедин Зидан не добьется особых успехов на новом месте работы. Такая позиция испанского специалиста обусловлена историческим соперничеством двух испанских грандов.

    «Зидан – один из лучших футболистов в истории мирового футбола. В мире футбола он знает всe. Но я не собираюсь желать ему всего наилучшего, поскольку являюсь поклонником «Барселоны», — приводит слова испанца Bernabeu Digital.

    Напомним, что Зидан сменил у руля «королевского» клуба Рафаэля Бенитеса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 12:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 января 2016, 18:44

      А Зизу, я уверен, способен добиться больших успехов с Реал... просто нужно сделать семью, а не просто команду, и тогда все будет ГУУДДД!!!
      Давай Зидан!!! Все в твоих руках!!! VIVA REAL!!!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 января 2016, 18:41

      Пеп... я ведь тоже абсолютно никогда не являлся твоим поклонником и Барселоны!
      Но почему я должен желать тебе провала... пожалуйста, удачи тебе - выиграй ЛЧ - и ты красавец... базару нема - ты будешь лучшим... а выиграть Бундес - это как бы даже не обсуждаеться... главное не обосрат*ся!

      0
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 6 января 2016, 17:32

      Гаденыш этот Гвардиола.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      castromen 6 января 2016, 16:03

      Поклонники Барсиков задрожали,чуют чье мясо съедят.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 января 2016, 15:01

      Вполне логично, было бы странно, если бы болельщик «Барселоны» желал успехов «Реалу».

      6
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      Рейтинг: +22

      Igreks 6 января 2016, 13:51

      не по мужски как-то

      -2
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 6 января 2016, 13:38

      Стильный дядя, но гнилой, оказывается..

      -2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 января 2016, 13:14

      Оба на новом месте хлебнут горя.

      2
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 6 января 2016, 13:04

      Наставник мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола надеется на то, что его коллега из мадридского "Реала" Зинедин Зидан не добьется особых успехов на новом месте работы. Посмотрим на него в Ман Сити как он будет пахать в АПЛ

      4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > ROONEY_1988 6 января 2016, 19:17

      Посмотреть бы на него в Астон Виле например!Посмотрите на Лестр,Раньери топ тренер,а брать золото чемпионата с Баварией,Барселоной-это не подвиг!Вот выиграть финал у Манчестер сити,тренируя Уиган,вот показатель!Я сам с удовольствием наблюдаю за работой Хосе,но на мой взгляд,тренеруя гранды всегда,лучшим не станешь!!

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