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    Девич отказался от денег из благодарности к «Металлисту»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич, ранее выступавший за «Металлист», отказался от 350 тысяч долларов, которые ему должен харьковский клуб. Об этом футболист заявил в своем письменном обращении к президенту «Металлиста» Сергею Курченко.

    «В соответствии с условиями контракта футбольный клуб «Металлист» (Харьков) должен был выплатить мне бонусы за сезон 2013/2014 гг. в общем размере 350 000 долларов, в том числе 200 000 долларов за 20 баллов по системе «гол плюс пас» и 150 000 долларов за выход команды в зону Лиги Европы УЕФА.

    Я прекрасно понимаю, что «Металлист», город Харьков и Украина в целом находятся в тяжелом финансово-экономическом положении.

    В такой ситуации я не могу требовать от клуба заплатить мне данные бонусы и уж тем более считаю невозможным для себя обращение в ФФУ, УЕФА или ФИФА с требованием о применении санкции к клубу.

    За время, проведенное в Харькове, футбольный клуб «Металлист» стал для меня родным, а мое сердце отныне окрашено в желто-синее цвета. Я всегда буду большим фанатом «Металлиста» и не могу причинить никакого вреда клубу. Клуб сделал для меня очень много хорошего, поэтому я не могу считать его своим должником.

    В этой связи я принял решение отказаться от претензий к футбольному клубу «Металлист» и простить клубу все долги. Тем самым я хочу внести свой небольшой вклад в светлое будущее клуба, ставшего для меня родным», – сказано в обращении Девича.

    Источник: Matchday.ua

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    05.01.2016 22:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 6 января 2016, 18:04

      Вот когда приедешь вна украину , тебя "отблагодарят".

      -1
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      Рейтинг: +13

      Сергей1968 5 января 2016, 22:58

      вот это мужик не то что другие.этот поступок должен быть примером и всем.

      3
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      Рейтинг: +39

      smertn1k 5 января 2016, 22:34

      молодец.уважение

      5
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