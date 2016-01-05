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    Доказана правота советского арбитра в финале ЧМ-1966

    Знаменитый гол игрока сборной Англии Джеффри Херста в финале чемпионата мира 1966 года против команды Германии (4:2) был засчитан правильно. К такому мнению пришли эксперты, воссоздавшие тот эпизод.

    В рамках проекта, посвященного 50-летнему юбилею победы сборной Англии на чемпионате мира, момент со спорным голом Херста был рассмотрен при помощи современных компьютерных технологий, поскольку ни один из сохранившихся видеоповторов не давал однозначного ответа. В результате эксперты выяснили, что мяч тогда все же пересек линию ворот сборной Германии.

    Напомним, гол был засчитан главным арбитром той встречи Готфридом Динстом после того, как его помощник Тофик Бахрамов уверенно показал на центр поля.

    Источник: Twitter

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    05.01.2016 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 января 2016, 21:43

      В советское время школа арбитров была на уровне,как и его игроки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 января 2016, 21:01

      Скриптов из fifa)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 5 января 2016, 20:39

      Кто бы спорил

      0
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Чурка07 7 января 2016, 12:24

      Да не. И меня, и тебя зовут абсолютно правильно

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