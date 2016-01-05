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    Бекхэм: «Что может быть лучше, чем Зидан, тренирующий «Реал?»

    Бывший игрок «Реала» Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение на пост главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

    «Что может быть лучше? Человек, который, возможно, был лучшим в любимой нами всеми игре, возглавит клуб, который люблю я и множество других людей. Человек с желанием, страстью, не принимающий поражений ни на каком уровне. Клуб возглавит тренер с огромным опытом игры, который к тому же будет наслаждаться новой работой. Лучшая кандидатура на этот пост", – написал Бекхэм на своей странице в Instagram.

    Источник: Instagram

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    05.01.2016 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 5 января 2016, 10:33

      Бэкхэм,тренирующий МЮ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Antilimit 5 января 2016, 09:09

      Надеются сделать своего Пепа? Не выйдет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > Antilimit 5 января 2016, 18:34

      не беги перёд паровоза

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 5 января 2016, 04:53

      Не разделяю его оптимизма... блестящий в прошлом игрок не значит хороший тренер...

      2
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 5 января 2016, 02:02

      Зидан тренирующий Барсу.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 января 2016, 01:03

      Бред!

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