Платини: «Мое отстранение от футбола – это махинация!»

Президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал свою 8-летнюю дисквалификацию от любой футбольной деятельности.

«Комитет по этике считают независимым, но на все путешествия и работу членов комитета платит ФИФА. Мое отстранение на 8 лет – настоящая махинация. Я стану первым в мире человеком, который заплатит налоги из-за предполагаемого факта коррупции. Саркози никогда не просил меня голосовать за Катар. Когда сделал этот выбор, то предлагал играть в декабре и проводить матчи и в других странах Персидского залива, не только в Катаре», – сказал Платини.

Напомним, что комитет по этике ФИФА также на 8 лет отстранил от футбольной деятельности и президента ФИФА Зеппа Блаттера.