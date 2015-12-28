«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция

Когда-то чемпионское дерби, теперь противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» стало битвой между двумя клубами не в форме. Для Луи ван Гаала эта встреча – последний шанс спасти свою работу, а для Гуса Хиддинка – возможность вернуть подопечным веру в себя.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Начало в 20:30. Не пропустите!