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    • Озил: «Я правильно поступил, когда ушел в «Арсенал» из «Реала»

    Озил: «Я правильно поступил, когда ушел в «Арсенал» из «Реала»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает, что пока рано думать о продлении контракта с клубом.

    «Нынешний договор рассчитан до лета 2018 года. Впереди еще два с половиной года, так что спешить некуда. Хотя мы и не ведем переговоров, могу сказать, что я очень счастлив здесь, и мое решение уйти в «Арсенал» из «Реала» было правильным. Я всегда чувствовал себя здесь здорово, кроме тех дней, когда был травмирован», – сказал Озил.

    Также футболист рассказал о том, как травма заставила его изменить образ жизни.

    «После моей прошлогодней травмы произошли большие перемены: я изменил свой рацион и начал следить даже за мелочами. Теперь каждые выходные я прохожу физиотерапию, а также слежу за тем, чтобы всегда высыпаться».

    Источник: Kicker.de

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    23.12.2015 00:05
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    Комментарии (2)
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    LMI
    1450845437
    Полузащитник "Арсенала" Месут Озил считает, что пока рано думать о продлении контракта с клубом. ======================
    === Не нравятся мне такие мысли. Надо подписывать с ним контракт, и с Алексисом и с другими "основными" - нефиг затягивать. Все эти отговорки "рано" и "не время" в Арсенале до добра не доводили.
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    ologreds
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