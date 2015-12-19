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    Мама Слуцкого: «Леня никогда не учился качаться на стуле»

    Людмила Слуцкая, мама главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, рассказала о том, почему ее сын часто качается на стуле во время футбольных матчей.

    «Вот взять качание на стуле: Леня ведь этому не учился. Все говорят, что он Лобановскому подражает, а у него это непроизвольно, он сам не видит, не замечает. И когда ролик появился про качание на стуле, мы это даже не обсуждали, мы давно уже на такие темы не говорим. Нет такого, чтобы Леня пришел, мы сели и начали: "Ой, как обидно, как противно". Когда-то раньше, когда он был в "Москве", ну может быть, еще в "Крыльях", говорили про такие вещи, а потом просто перестали. Во-первых, все не переговоришь, во-вторых, все как-то поутихло. Но тем не менее тот же Мостовой... Наверное, менталитет у нас такой. Когда Леню назначили, команда выиграла две игры, а Мостовой сидит такой: "Ну что там две, надо посмотреть все четыре". Почему, почему мы не можем радоваться успеху? Даже не за Слуцкого, а за то, что Россия выиграла, команда наша выиграла две игры! Чего тебе надо ждать? Завтра увидишь, что дальше, а сегодня – порадуйся», — заявила Слуцкая.

    Источник: Россия2018

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    19.12.2015 06:34
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    Комментарии (6)
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    ЖОРРО
    1450512600
    Согласен с ней!Надо уметь учиться радоваться за сборную здесь и сейчас,а не ждать провала в будущем...выиграли?молодцы!дав
    айте порадуемся!
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    Майор Дзагоев
    1450513276
    Солидарен!
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    kanav67
    1450518312
    Все очень просто. Одна из поганейших черт русского характера - это зависть. У кого то ее больше, у кого то меньше. Т.к. Мостовой и Бубнов, да и Ловчев тоже никому не нужны и не востребованы, то зависть их и гложет. А в таком состоянии человек может нести всякий бред. Поэтому этих "экспертов" не надо принимать всерьез.
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    vladimir-7
    1450518814
    Совершенно верно! И Вы, и Леонид Викторович, не обращайте внимание на этого Мостового, да и на других неадекватов, это зависть их душит. Из него никогда такого тренера не получится.
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    himik2-62
    1450558947
    онопку жалко,морская болезнь может случиться внезапно)))
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    ologreds
    1694996569
    numo452366
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