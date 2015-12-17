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    • Гвардиола вновь обвинил врача «Баварии» в повышенном травматизме

    Гвардиола вновь обвинил врача «Баварии» в повышенном травматизме

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола недоволен работой медицинского штаба команды.Гнев наставника вызвала очередная травма полузащитника Франка Рибери во время матча Лиги чемпионов с загребским "Динамо", из-за которой французу придется пропустить не менее двух месяцев. По мнению Гвардиолы, отвечать за это и ряд травм других игроков должен врач Фолькер Браун.

    Напомним, ранее из-за конфликта с тренером, команду покинул доктор Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, который руководил медицинской службой клуба 31 год.

    Источник: Kicker.de

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    17.12.2015 09:46
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    Комментарии (3)
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    андрей андреев
    1450345651
    Да задолбал-вали уже а мю
    Ответить
    Joni
    1450696037
    Придурок
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    ologreds
    1694996579
    numo452191
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