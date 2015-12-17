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    • Тренер «Вильярреала» заставил футболиста играть с вывихнутым плечом

    Тренер «Вильярреала» заставил футболиста играть с вывихнутым плечом

    Защитник «Вильярреала» Эрик Бертран по ходу матча 15-го тура Примеры с «Реалом»(1:0) вывихнул плечо, но, по требованию главного тренера команды Марселино, остался в игре. Врачи показывали, что ивуарийцу нужна замена, но тренер отказал.

    «Просто вправьте его, и все будет хорошо. Пожалуйста, парень, еще десять минут. Ты нужен команде», – сказал Марселино.

    После очередного единоборства Бертран не смог продолжить игру и на 84-й минуте был заменен. Марселино не подошел к футболисту, чтобы поблагодарить его за игру.

    Источник: Eurosport.ru

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    17.12.2015 07:40
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    Комментарии (3)
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    Nurbek Taraz
    1450336907
    No commentary
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    Igreks
    1450364438
    подлец тренеришка
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    ologreds
    1694996581
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