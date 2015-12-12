Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Краснодар может заменить Калининград в качестве города ЧМ-2018

    Краснодар может заменить Калининград в качестве города ЧМ-2018

    Администрация Краснодара сообщила о готовности предоставить свои стадионы и инфраструктуру для проведения матчей ЧМ-2018, если в Калининграде не успеют в срок достроить стадион на острове Октябрьский.

    В пресс-службе администрации муниципального образования “Город Краснодар” сообщили:

    "Инфраструктура муниципального образования город Краснодар приспособлена ко всем требованиям, предъявляемым ФИФА, а также не исключает возможность стать ”резервным городом”, принимающим матчи чемпионата мира по футболу 2018 года”.

    8 декабря Президент России Владимир Путин признал серьезные проблемы со строящимся стадионом в Калининграде. Глава российского государства заявил, что допущенные в Калининградской области отставания от графика строительства спортивной арены должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. Об этом Путин сообщил на заседании Совета по развитию физической культуры и наблюдательного совета организационного комитета “Россия – 2018”.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2015 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    CSKA-39-
    1449910823
    Скажу по секрету на всю Россию, что мы нифига не успеем (я Калининградец), ибо там где они строют стадион - болото. Да, там болото, и месок плавает весь, да и врятли что то смогут вообще с этим сделать. Пусть Краснодар проводит, нам не надо, спасибо.
    Ответить
    Frozzen
    1449921239
    Как вообще можно было не включить Краснодар в список городов проводящих чм
    Ответить
    bzfar
    1449923601
    Краснодар сейчас второй футбольный город России. Почему "мимо"? Непонятно
    Ответить
    morozoff2015.morozov
    1449926622
    Но там же стадион будет на 30 а не на 45...не понятно
    Ответить
    ologreds
    1694996613
    numo451679
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+