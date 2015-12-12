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    • Арустамян: «В условном матче против «Арсенала» «Зенит» не будет аутсайдером»

    Арустамян: «В условном матче против «Арсенала» «Зенит» не будет аутсайдером»

    Комментатор «Матч-ТВ» Нобель Арустамян рассказал о перспективах «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов.

    «В плей-офф что для первой, что для второй команды из каждой группы может выпасть разный жребий. Со второго места может попасться «Вольфсбург», а с первого — "ПСВ", «Ювентус» или «ПСЖ». В условном матче против «Арсенала», например, «Зенит» не будет аутсайдером, по крайней мере, на бумаге. Понятно, что до февраля еще много воды утечет. «Ювентус» же разочаровал тем, что не вышел с первого места, но итальянцы хотели бы видеть в соперниках «Вольфсбург» или «Зенит». Они считают, что зимний перерыв в чемпионате России будет на руку «Юве». Но вот один из лидеров команды Поль Погба сказал, что он не хотел бы играть с «Зенитом», потому что, по его мнению, это будут сложные матчи. В противостоянии с «ПСЖ» «Зенит» будет аутсайдером. Парижский клуб давно хочет ворваться в элиту европейского футбола и целится на финал турнира. Опять же, скажу, что это все расклады для журналистов и общественности. Что будет с командами к февралю и началу марта, не знает никто", - сказал Арустамян.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.12.2015 08:36
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ФК Зенит всея Руси
    1449902042
    Нам в любом случае предстоит играть с максимально сильной командой.
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    Zenit_EKB_88
    1449903816
    влюбом случаи псв,бенфика или арсенал,а значит 1/8 вполне проходимая стадия
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    KosSidFCZP
    1449921962
    Да нет там слабых,любой можно проиграть или у любой выиграть,это футбол!
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    Lenine
    1450005448
    По ставкам наиболее вероятен Арсенал, за ним Юве
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    ologreds
    1694996613
    numo451668
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