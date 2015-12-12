Колосков: «CAS оправдал Платини, через 90 дней он будет участвовать в выборах президента ФИФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение CAS (Спортивного арбитражного суда) не продлевать временное отстранение президента УЕФА Мишеля Платини от футбольной деятельности.

«В моем понимании, это говорит о том, что его оправдали – 90 дней пройдет, и он будет вновь заниматься своим любимым делом – футболом, а потом и участвовать в выборах ФИФА. 90 дней вполне достаточно, чтобы, так сказать, разобраться в себе. Я думаю, что решение CAS в пользу Платини. Вот так бы я сказал», – сказал Колосков.