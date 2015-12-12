Президент УЕФА Мишель Платини будет отстранен от футбольной деятельности на несколько лет. Об этом сообщил пресс-секретарь комитета по этике ФИФА Андреас Бантель.

«Платини будет дисквалифицирован на несколько лет – это абсолютно точно. Нашу правоту подтвердили в Спортивном арбитражном суде. А для Блаттера нет разницы между отстранением на несколько лет и пожизненной дисквалификацией», – сказал Бантель.

Напомним, Платини отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, а его апелляция на это решение отклонена Спортивным арбитражным судом.