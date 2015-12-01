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    • Линдегаард может быть дисквалифицирован ФА за фотографию в Instagram

    Линдегаард может быть дисквалифицирован ФА за фотографию в Instagram

    Вратарь «Вест Бромвича» Андерс Линдегаард может быть оштрафован и дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за пост, опубликованный в социальной сети Instagram.

    Запись на странице Линдегаарда стала ответом на слова Уэйна Руни, который ранее заявил, что датчанин является последним человеком, с которым Руни хотел бы застрять в лифте. Датский вратарь выложил в своем Instagram провокационную фотографию, подпись к которой гласит: «Так вот почему ты не хочешь застрять со мной в лифте, паренек?».

    Рассмотрением этого инцидента занимается дисциплинарная комиссия ФА.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    01.12.2015 19:16
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