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    Дель Нери возглавил аутсайдера Серии А

    Известный итальянский специалист Луиджи Дель Нери назначен главным тренером «Вероны». Также назван полностью тренерский штаб, в который вошли Франческо Конти, Маурицио Д’Анжело и специалист по физподготовке Лука Алимонта.

    Напомним, что предыдущий наставник Андреа Мандорлини был уволен со своего поста вместе с его тренерским штабом. Мандорлини возглавил "Верону" в 2010 году и прошел с клубом путь из Серии С до Серии А.

    После 14 туров «Верона» занимает последнее место. В активе команды шесть набранных очков.

    Источник: ФК «Верона»

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    01.12.2015 17:19
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