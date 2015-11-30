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    Агент Дугласа: «Могу вести переговоры только с турецкими и российскими клубами»

    Агент бразильского защитника днепропетровского "Днепра" Дугласа Малик Арутюнов сообщил, что в его клиенте заинтересованы турецкие гранды и другие европейские клубы.

    "Я могу вести переговоры только с российскими и турецкими клубами. Насколько мне известно, в моем клиенте заинтересован "Лацио", но серьезных шагов не предпринималось. Аренда? Тут "Днепру" решать. Сейчас в нем заинтересованы три клуба: "Галатасарай", Фенербахче" и "Бешикташ". Один из клубов уже послал официальный запрос. Это я могу сказать", - сказал Арутюнов в интервью LaLazioSiamoNoi.it

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2015 07:08
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