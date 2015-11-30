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    Перес хочет видеть Неймара в «Реале»

    «Реал» желает заполучить форварда "Барселоны" Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес лично заинтересован в подписании 23-летнего игрока сборной Бразилии. Королевский клуб вел переговоры с нападающим еще в 2013-м году, когда тот выступал за «Сантос», но Неймар предпочел перейти в стан сине-гранатовых. Данный трансфер может случиться в период летнего окна.

    В текущем сезоне Неймар провел в составе «Барселоны» 19 игр, отличился 16 раз и отдал 8 результативных передач.

    Источник: AS

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    30.11.2015 00:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 30 ноября 2015, 19:00

      Я думаю Пересу за такой переход лям 200 надо будет отвалить... а зачем??? что бы разозлить Барсу... за 200 лям он может 4 топ футболиста купить... Короче утренний бред)

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      Рейтинг: +22

      Igreks 30 ноября 2015, 12:49

      Определённая сумма сделает свое дело!!! Неймарушка )))

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      Рейтинг: +25

      Оззи 30 ноября 2015, 05:02

      Это не Фигу,и тем более не Чех(из Челси в Арсенал)...Ему фанаты и болельщики жить не дадут...Да и в Барсе не дураки сидят...Просто видно ведь,что скоро он станет лучшим игроком на планете!!!С таким потенциалом сильнее просто пока нету....даже в АПЛ.(барсу вообще не люблю,но очевидное есть очевидное)

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      Рейтинг: +41

      alexproff 30 ноября 2015, 00:53

      Скорее небо упадет на Дунай

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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion 30 ноября 2015, 00:48

      хотеть не вредно!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 ноября 2015, 00:40

      Перехочет

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