Перес хочет видеть Неймара в «Реале»

«Реал» желает заполучить форварда "Барселоны" Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес лично заинтересован в подписании 23-летнего игрока сборной Бразилии. Королевский клуб вел переговоры с нападающим еще в 2013-м году, когда тот выступал за «Сантос», но Неймар предпочел перейти в стан сине-гранатовых. Данный трансфер может случиться в период летнего окна.

В текущем сезоне Неймар провел в составе «Барселоны» 19 игр, отличился 16 раз и отдал 8 результативных передач.