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    Роналду вышел на третье место среди бомбардиров ТОП-5 чемпионатов за всю историю

    Форвард "Реала" Криштиану Роналду записал на свой счет 234-й гол в чемпионате Испании, забив с пенальти в ворота "Эйбара" (2:0) в поединке 13-го тура Примеры. Теперь он имеет 318 забитых мячей в первенствах Англии и Испании, опередив таким образом Стива Блумера по количеству голов в чемпионатах большой пятерки, и уступая на данный момент лишь Джимми Гривзу, на счету которого 366 мячей, а также Герду Мюллеру (365 голов).

    Игроки, забившие больше всех голов в чемпионате Испании:

    Лионель Месси – 289

    Тельмо Зарра – 253

    Криштиану Роналду – 234

    Уго Санчес – 234

    Рауль – 228

    Альфредо Ди Стефано – 227

    Игроки, забившие больше всех голов в пятерке лучших европейских чемпионатов:

    Джимми Гривз – 366

    Герд Мюллер – 365

    Криштиану Роналду – 318

    Стив Блумер – 317

    Дикси Дин – 310

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2015 22:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 11 декабря 2015, 18:39

      Месси всю жизнь в барсе,а забил на 50 голов больше)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -185

      Protosser 2 декабря 2015, 11:18

      Месси скоро догонит)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 30 ноября 2015, 03:24

      Какую только статистику не выдумают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 ноября 2015, 23:09

      До 1 места 1-2 сезона

      0
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