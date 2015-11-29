«Ливерпуль» – «Суонси». Онлайн-трансляция

Те места, которые на данный момент занимают «Ливерпуль» и «Суонси» в турнирной таблице, едва ли могут радовать оба коллектива. Победа в очном противостоянии может помочь «мерсисайдцам» вплотную подобраться к числу сильнейших команд, а «лебедям» оторваться от маячащей зоны вылета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Суонси». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:15, не пропустите!