Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Райола: «Доннарумма стоит 170 миллионов»

    Агент 16-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола рассказал, в какую сумму он оценивает своего клиента.

    «Доннарумма стоит 170 миллионов евро. У него великолепное будущее, он отличный парень и всем нравится. Сейчас он еще молод, но в будущем может стать настоящим чемпионом», – цитирует Райолу Milannews.it.

    Также агент прокомментировал вероятность ухода Златана Ибрагимовича из «ПСЖ».

    «Посмотрим, что будет дальше. Сейчас его возвращение в Италию маловероятно. Нужно признать, что немногие клубы могут себе позволить приобретение футболиста такого уровня».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2015 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Den_777 28 ноября 2015, 11:25

      Райола только и делает что деньги гребет, на карьеру футболистов ему плевать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 27 ноября 2015, 23:18

      "...он отличный парень и всем нравится" - ну по таким критериям множество футболистов должно стоить по 200 лямов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 27 ноября 2015, 22:57

      ты марку что ли скушал что такой галлюциногенный бред несешь!?Быстрее откачайте жир из его черепной коробки,а то он полностью блокирует работу его извилины....p.s. Доннарумма беги от него,а то станешь таким же долбаёбом как златан,считающим себя Богом)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8940

      vladik12 27 ноября 2015, 21:29

      Опять перебрал Мино.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11