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    Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

    Сегодня в Европе пройдут матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    19:00 «Рубин» - «Сьон»

    19:00 «Краснодар» - «Боруссия» Д

    19:00 «Динамо» Мн - «Виктория» П

    21:00 «Локомотив» - «Спортинг»

    21:00 «Аугсбург» - «Атлетик» Б

    21:00 «Лацио» - «Днепр»

    21:00 «Базель» - «Фиорентина»

    21:00 «Карабах» - «Тоттенхэм»

    23:05 «Вильярреал» - «Рапид» В

    23:05 «Ливерпуль» - «Бордо»

    23:05 «Брага» - «Слован» Л

    23:05 «Брюгге» - «Наполи»

    23:05 «Селтик» - «Аякс»

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 21:21
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