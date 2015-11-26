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    «Ливерпуль» - «Бордо». Смотреть онлайн

    «Ливерпуль» и «Бордо» продолжают бороться за вторую строчку таблицы группы В Лиги Европы. Перед этим матчем англичане имеют преимущество в три очка над соперником, но результат игры вряд ли кто-то возьмется предсказать со стопроцентной уверенностью.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ливерпуль» - «Бордо», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 23:05.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 22:05
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