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    «Лацио» - «Днепр». Смотреть онлайн

    Для продолжения борьбы в Лиге Европы «Днепр» в сегодняшнем выездном матче должен приложить все усилия для победы над лидирующим в группе G «Лацио». Итальянцам также не стоит расслабляться, учитывая трехочковое преимущество над идущим вторым «Сент-Этьеном».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лацио» - «Днепр», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 20:08
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