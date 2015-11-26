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    «Краснодар» - «Боруссия» Д. Онлайн-трансляция

    Очень интересный матч ожидает нас в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Краснодар» и «Боруссия» из Дортмунда. Немцы прибыли в Краснодар в качестве лидеров группы С, но подопечные Кононова отстают лишь на три очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Боруссия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 18:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 26 ноября 2015, 18:44

      верю в Краснодар,удачи,надо бить немцев!!!

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      Рейтинг: +487

      КаДеС 26 ноября 2015, 18:29

      Ещё один альтернативный вариант: включить IP TV и наслаждаться бесплатно матчем в HD-качестве

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