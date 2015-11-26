Денисов: «Спортинг» – быстрая и техничная команда»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов признался, что перед матчем Лиги Европы со «Спортингом» он старается не думать о турнирных раскладах.

«Спортинг» – быстрая и техничная команда. В первом матче у португальцев не играли несколько ведущих футболистов. Знаю, что сейчас приехала вся команда, но понятно, что стартовый состав пока не известен.

О турнирных раскладах я не думал. Нужно выходить на поле и решать вопрос. В любом случае, потом будет игра со «Скендербеу», где тоже нужно добиваться максимального результата», – сказал Денисов.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Спортинг» состоится в четверг, 26 ноября, в 21:00 по московскому времени.