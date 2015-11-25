Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хеккинг: «Надеюсь, нам не придется играть с «Зенитом в 1/8 финала»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг рассказал о перспективах команды на групповом этапе Лиги чемпионов после победы над ЦСКА (2:0) в матче пятого тура.

    «Мы более уверены в себе после сегодняшней победы. Но надо дождаться результата матча «МЮ» — ПСВ. Тогда и станет ясно, насколько «Вольфсбург» близок к выходу в плей-офф. В любом случае, я знаю потенциал своей команды, он высок», – говорит Хеккинг.

    Наставник надеется, что его подопечным не придется играть против «Зенита» в 1/8 финала.

    «Мы всегда рады сыграть с сильным соперником. Но вообще я надеюсь, что «Вольфсбургу» не придется играть с «Зенитом», поскольку обе команды займут первые места в своих группах».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2015 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 ноября 2015, 14:01

      мю на выезде выйграет и с первого выйдет и здравствуй зеня ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 25 ноября 2015, 23:55

      Ну дык всё правильно, кому охота играть со спонсорами ЛЧ?)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Z O D I A C 27 ноября 2015, 01:25

      да будет вам известно, но у ЛЧ кроме "Газпрома" много спонсоров, но с вашим интеллектом наверное бессмысленно что то объяснять, у вас серого вещества не хватит...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11