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    Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Вольфсбургу» и потерял шансы на выход в плей-офф

    В матче пятого тура Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:2. Судьбу матча решили автогол Игоря Акинфеева и мяч Андре Шюррле. Таким образом, армейцы лишились шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    Напомним, в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.

    Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур

    ЦСКА (Россия) – Вольфсбург (Германия) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Акинфеев (в свои ворота), 66; 0:2 – Шюррле, 87.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Васин, 46), А. Березуцкий, Набабкин (Б. Натхо, 73), Вернблум, Тошич, Дзагоев (Панченко, 89), Миланов, Муса, Думбия.

    Вольфсбург: Бенальо, Шефер, Данте, Налдо, Калиджиури (Шюррле, 60), Виейринья, Треш, Гилавоги, Арнольд, Крузе (Юнг, 80), Дост (Бендтнер, 86).

    Предупреждения: Муса, 16; Фернандес, 27; Вернблум, 62.

    Судья: Джанлука Рокки.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 21:51
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +25

      kamelot 26 ноября 2015, 14:36

      Голофеева на мыло!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      kurya007 26 ноября 2015, 11:00

      Жаль,ЦСКА хорошо смотрелся. Зато Зенит просто рвёт всех,рад за них

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 26 ноября 2015, 10:34

      Немецкая команда снова отправила отдыхать до следующего сезона !
      Вратарь ЦСКА конечно "дыра",но любая команда тогда чего-то стоит,когда она умеет отыгрываться!

      2
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 26 ноября 2015, 08:48

      Если после таких пенок Слуцкий его в раму поставит ......... слов нет!

      1
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      Рейтинг: +25

      kamelot > sochi-2013 26 ноября 2015, 13:30

      Поставит и ещё раз наступит на грабли и ещё раз поставит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Dzirt77 26 ноября 2015, 06:27

      Акенфеев криворукий

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 ноября 2015, 05:51

      браво дырофей!ну хочет чувак рекорд установить чтобы навеки остался,по ходу лионит с ним вместе к букмекеру ходят,а так бы на матч-другой вратаря бы поменяли,теперь у букмекеров новая ставка появится "забьёт ли вратарь цска в свои ворота"

      8
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      Рейтинг: +29

      Lzz 26 ноября 2015, 03:03

      Еще при отборе со спартой и спортингом вырисовывалась ситуация ,что шансов маловато и скамейка сырая( всё равно бились(кроме 1-ого матча,который откровенно провалили), согласитесь везде бой давали и моменты были,но данный момент уровень не соответствует ЛЧ. Теперь нужно в ЛЕ чтоб очки в российскую копилку капали

      2
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 26 ноября 2015, 01:24

      Пока только Зенит имеет состав способный конкурировать в ЛЧ,

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 ноября 2015, 01:05

      Руки Гинера-еще не дотянулись просто до европейского судейства.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 26 ноября 2015, 00:40

      Не такая же уж была сильная команда этот Вольсбург не понимаю что с ЦСКА, жаль

      7
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