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    Шефер: «Надеюсь помочь своей команде выиграть у ЦСКА»

    Защитник "Вольфсбурга" Марсель Шефер пообещал приложить все свои силы для победы в матче с ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

    «Мы в хорошем состоянии. Полностью готовы к матчу и верим, что сможем преуспеть. Важен каждый матч, и этот - не исключение. Я неплохо сыграл против "Вердера" на выходных. Хочу проявить себя и в Москве. Нахожусь в отличной форме и надеюсь помочь своей команде выиграть», - сказал Шефер.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Вольфсбург" состоится в среду, 25 ноября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 25 ноября 2015, 14:35

      Мля кем он себя возомнил падла уверен то как а хрен вам очень надеюсь что ЦСКА выиграет у этих фашистов!!!

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