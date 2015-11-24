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    Дзюба догнал Роналду по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, забив гол в ворота «Валенсии» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, догнал нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду по общему количеству забитых мячей в текущем розыгрыше турнира. Португалец и россиянин на данный момент с пятью голами в активе делят первую строчку в списке лучших бомбардиров главного европейского соревнования.

    По четыре забитых мяча на своем счету имеют нападающие «Баварии» Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также форвард «Байера» Чичарито.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 22:18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 ноября 2015, 15:56

      Чемпион мира по забиванию в пустые ворота Марио Гомес-Дзюба второй))

      -3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 25 ноября 2015, 12:50

      ну вот и всё. Дзуба лутшый в Европе. золотой мяч в кармане)))))))))))))))) пойте деферамбы

      1
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 > Igreks 25 ноября 2015, 16:53

      Учи русский язык, пЮсатель!

      2
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 25 ноября 2015, 11:58

      А Дзюба смотриться лучше чем Рондон

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 ноября 2015, 00:29

      Сравнили дерево и игрока.

      -3
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      Рейтинг: +15

      jakshylykov 24 ноября 2015, 23:31

      Суарес уже догнал.

      2
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      Рейтинг: +67

      Elves > jakshylykov 25 ноября 2015, 00:05

      Левандовски и Мюллер тоже уже догнали.

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      Рейтинг: +10

      Стас 64 24 ноября 2015, 23:25

      красавцы

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 24 ноября 2015, 23:17

      Дзюба Красавец!!! Когда он ушел из Спартака, я думал что его ждет участь Бухарова) НО я РАД что ОШИБСЯ !!

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      Рейтинг: +55

      DblMok3 24 ноября 2015, 22:46

      В этом году на всех этапах ЛЧ, на первом месте в рейтинге всегда была и есть команда с российским флагом... С чем нас всех и поздравляю. Пусть Рональду хоть +25 будет - это не самое главное.
      PS Вообще для меня важнее, полезнее и эффективнее "Гол+Пас"

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 ноября 2015, 22:33

      И опять Федуну большой привет
      Артём молодчина

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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 24 ноября 2015, 22:27

      Вообще то первую строчку Думбия занимает!

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > FC Terek-95 24 ноября 2015, 22:34

      Это в чемпионате, а не в ЛЧ))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 > Gek Dement 24 ноября 2015, 23:30

      А это не считается ? что то не догоняю ))))

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > FC Terek-95 24 ноября 2015, 23:59

      НЕ считается, в зачет идет только групповой

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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 > Gek Dement 25 ноября 2015, 10:02

      Бомбардир спутал походу поставив на первое думбия)

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