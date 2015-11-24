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    Платини может быть пожизненно отстранен от футбольной деятельности

    Президенту УЕФА Мишелю Платини грозит пожизненное отлучение от футбольной деятельности. Следственная палата комитета ФИФА по этике требует вынести именно такое наказание в отношении Платини. Вчера появилась информация, согласно которой главу ФИФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини могут отстранить на семь лет.

    Блаттера подозревают в незаконном перечислении двух миллионов евро главе УЕФА после девяти лет трудовой деятельности Платини в ФИФА. Однако, по заявлениям Блаттера и Платини, они в устной форме договорились о том, что ФИФА заплатит французу за консультации.

    Кроме того, Блаттер и Платини могут дополнительно получить обвинения в отказе сотрудничать с комитетом по этике, мошенничестве и подлоге.

    Напомним, что изначально комитет ФИФА по этике отстранил чиновников на 90 дней. Платини уже обратился с апелляцией в CAS.

    Источник: Le Figaro

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    24.11.2015 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 24 ноября 2015, 17:52

      Доп..делся

      0
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 24 ноября 2015, 17:28

      Видимо Платини в край всех за*бал со своими ЧЕ в 40 странах,белыми карточками,отках от фиксации голов и другими бредовыми идеями

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Roman Kisselev 24 ноября 2015, 17:21

      Давайте я дам совет ФИФА устный за 2 ляма баксов!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Roman Kisselev 24 ноября 2015, 18:44

      ия ,ия, ия

      0
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