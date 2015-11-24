Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мотта: «В «ПСЖ» нам не хватает только Роналдиньо»

    Хавбек "ПСЖ" Тиаго Мотта заявил, что считает свой нынешний клуб сильнейшим из тех, за которые он когда-либо выступал.

    «ПСЖ» – самая сильная команда в моей карьере. Я скажу больше: он даже более силен, чем «Барселона» образца 2006-го года. Здесь у нас есть все необходимое, единственный, кого нам не хватает – это Роналдиньо, который в «Барсе» делал результат.

    Да, у нас есть такая звезда, как Ибрагимович, но он и сам осознает, что он не один в команде и есть другие, не менее значимые футболисты, кроме него», – заявил Мотта.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11