«Ростов» – «Уфа». Онлайн-трансляция

«Ростов» будет принимать на своем поле «Уфу» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Команды располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы, но тем острее ожидается борьба.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Уфа». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!