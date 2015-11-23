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    Ташуев: «Не представляете, какие у нас кадровые проблемы»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о тяжелой кадровой ситуации в команде, а также сообщил, что проблемы с выплатой зарплат постепенно преодолеваются.

    "Знаю, что процесс идет достаточно усиленно. Думаю, все будет нормально. Завтра получаем деньги. Так нам сообщили, так и будет. Все эти разговоры в СМИ — нагнетание страстей. Им же надо о чем-то говорить. Ну ничего, это тоже реклама клубу.

    Кадровая ситуация? Вы даже не представляете, какие у нас проблемы в этом плане. Например, сегодня сыграли пять человек, которые тренировались в щадящем режиме. Наверное, я скоро стану ученым по физиологии. Мы даже специально агрессивно играем в первом тайме, чтобы постараться забить быстрые голы. Потому что ближе к концу матча нам играть сложнее", — рассказал Ташуев.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.11.2015 04:42
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