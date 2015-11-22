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    «Бетис» - «Атлетико». Смотреть онлайн

    В 12 туре чемпионата Испании «Бетис» на своем поле примет мадридский «Атлетико». «Матрасники» едва ли захотят упускать шанс обогнать соседей из «Реала» в турнирной таблице и будут рассчитывать только на победу. Однако «Бетис», вернувшийся в этом сезоне в Примеру, уже успел доказать свою боеспособность и славится неуступчивостью, особенно в родных стенах. Поэтому подопечным Диего Симеоне сегодня, как минимум, придется нелегко.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 22:30 по московскому времени, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 17:51
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