«Болонья» – «Рома». Смотреть онлайн

«Болонья» на данный момент имеет в активе 12 очков, что позволяет команде занимать только 17-е место. Команда в четырех матчах чемпионата выигрывала и восемь раз уступала. Нужно заметить, что в последних четырех турах «Болонья» смогла одержать три виктории, только раз проиграв. «Рома» в свою очередь идет на третьей позиции, имея 26 очков. От лидера команда отстает всего на одно очко.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Болонья» – «Рома». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.