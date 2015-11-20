Неймар: «Я привык к враждебной атмосфере принципиальных матчей в Бразилии и спокоен перед класико»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал об опыте участия в принципиальных поединках чемпионата Бразилии и сравнил эти матчи с противостоянием каталонцев и «Реала».

«Я привык к враждебной атмосфере: в Бразилии подобные матчи представляют собой настоящее противостояние. По сравнению с тем, что я испытывал в Бразилии, к матчу против «Реала» я отношусь спокойно. Матчи «Сантоса» против «Сан-Паулу» или против «Палмейраса» действительно жесткие», – рассказал Неймар.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится в субботу 21 ноября. Начало – в 20.15.