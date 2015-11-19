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    Хави: «В класико силы будут равны, если на поле не будет Месси»

    Экс-хавбек "Барселоны" Хави накануне поединка 12-го тура Примеры между «сине-гранатовыми» и "Реалом" поделился мнением о том, какой ему видится расстановка сил в предстоящем класико.

    «По моему мнению, силы команд будут равны в том случае, если Месси не сможет выйти на поле. В лазарете "Реала" также присутствуют травмированные, но их важность несоизмерима с важностью Месси для «Барсы». Одержать победу на "Сантьяго Бернабеу" достаточно тяжело, а если еще и Лионель не сможет сыграть, то это будет гораздо сложнее. Тем не менее, "Барселона" на данный момент находится в отличном состоянии и у нее есть все, чтобы продолжать радовать своих поклонников и дальше», – заявил Хави.

    Аргентинец уже прошел курс восстановления после травмы колена, но тем не менее, уверенности в его появлении в стартовом составе на матч с «Реалом» пока нет.

    Источник: ESPN

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    19.11.2015 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 15:53

      Ну хороший хороший-а лучший Ростов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      XXA 19 ноября 2015, 14:11

      Реал Мадрид лутший клуб в мире

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -185

      Protosser > XXA 19 ноября 2015, 15:14

      Для безграмотных школьников.

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