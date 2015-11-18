Колосков: «Похоже, Платини пропустит выборы президента ФИФА»

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение отклонить апелляции Зеппа Блаттера и Мишеля Платини на отстранение от футбольной деятельности.

«Если апелляции не удовлетворили, значит, те причины, по которым их отстранили, претерпели интерпретацию, то есть они оказались доказаны. Значит, скорее всего, речь пойдет об ужесточении наказания, и его продлении как минимум на 45 дней для Платини. Если бы такой идеи не было бы, то, скорее всего, апелляции удовлетворили. Мой прогноз такой. Похоже, он пропустит выборы президента ФИФА», – заявил Колосков.