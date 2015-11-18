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    Неймар уйдет из «Барселоны», если не решит свои проблемы с налогами

    Нападающий «Барселоны» Неймар покинет команду, если не будет решена проблема с его налогами. Об этом сообщил отец футболиста Неймар да Силва.

    «Мы ведем переговоры по новому контракту, но есть определенные проблемы, которые должны быть решены. Мы не можем мириться с неопределенностью в отношении наших налогов и должны понять, можем ли мы оставаться в Испании. Это сложная ситуация, потому что давление на нас идет со всех сторон, и из Бразилии в том числе. Я не хочу прожить в Испании два, три, пять или десять лет и после этого получить неприятный сюрприз.

    У нас есть права на бренд «Неймар», и мы должны быть спокойны. Нужно убедиться, что в Испании нам можно работать. В противном случае нам придется покинуть Испанию», - заявил отец Неймара.

    Источник: Marca

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    18.11.2015 14:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      MSNur 18 ноября 2015, 20:49

      Никуда не уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 18 ноября 2015, 19:45

      После Классико увидим - валить ,или оставаться.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 18 ноября 2015, 18:56

      не плати(самолёт купиш)как роналду

      0
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      Рейтинг: +12

      Джавдет 18 ноября 2015, 17:16

      Неймар плати налоги и спи спокойно

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 18 ноября 2015, 17:02

      в Россию ему надо, тогда проблем с налогами не будет

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 ноября 2015, 16:38

      Так платите налоги нормально и все,с такими зарплата даже при налоге в 50% жизнь как у барина будет

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 18 ноября 2015, 14:44

      Барселона будут дураками, если лишаться Неймара.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Димон Алма-Ата 18 ноября 2015, 17:39

      у Месси проблемы с налогами были теперь Неймар

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